Πούλησε κι άλλες μετοχές της Tesla ο Ελον Μασκ

Δικαιώματα προαίρεσης άσκησε ο Ελον Μασκ και πούλησε κι άλλες μετοχές της Tesla, συνεχίζοντας το σερί πωλήσεων που οδήγησε στη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2020 τη μετοχή της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου ξεφόρτωσε πάνω από 934.000 μετοχές τη Δευτέρα, έναντι περίπου 930 εκατ. δολαρίων. Το ποσό προστίθεται στα $6,9 δισ. που συγκέντρωσε την περασμένη εβδομάδα από τις μετοχές που είχε πουλήσει τότε, αμέσως μετά τη διεξαγωγή μίας ασυνήθιστης δημοσκόπησης του στο Twitter -ρωτούσε τους ακολούθους του αν πρέπει να πουλήσει το 10% του μεριδίου του στην Tesla.

Μέρος των πωλήσεων της Δευτέρας θα βοηθήσει στην πληρωμή φόρων για την άσκηση 2,1 εκατ. δικαιωμάτων προαίρεσης.

Με περιουσία 279,3 δισ. δολαρίων, ο Μασκ είναι πολύ πλουσιότερος από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Παρά τη βουτιά της Tesla τις τελευταίες ημέρες, η μετοχή έχει κέρδη 44% φέτος και η περιουσία του έχει αυξηθεί κατά 109,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

H μετοχή της Tesla υποχωρεί 1,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Εν τω μεταξύ, απάντηση στον ιδρυτή της Tesla έδωσε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, David Beasley.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ελον Μασκ είχε αμφισβητήσει τον ισχυρισμό του, σύμφωνα με τον οποίο μόνο ένα μικρό ποσοστό της περιουσίας του θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πείνας στον κόσμο. Ο David Beasley είχε απευθύνει έκκληση, ζητώντας από δισεκατομμυριούχους όπως ο Μασκ να αναλάβουν δράση. Ο Beasley ζήτησε δράση συγκεκριμένα από τον Μασκ και τον συνιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, τους δύο άνδρες που βρίσκονται στην κορυφή του Bloomberg Billionaires Index. Μόλις 6 δισ. δολάρια θα μπορούσαν να σώσουν 42 εκατ. ανθρώπους από τον θάνατο, είπε.

Τότε ο Μασκ είχε σχολιάσει: Εάν το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας διαφανείς και ανοιχτούς λογαριασμούς, «μπορεί να περιγράψει στο Twitter πώς ακριβώς θα λύσουν τα 6 δισ. δολάρια την πείνα στον κόσμο, θα πουλήσω τις μετοχές μου τώρα και θα το κάνω».

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ επανήλθε σήμερα στο θέμα και σε ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει: «Αυτή η κρίση πείνας είναι επείγουσα, άνευ προηγουμένου και μπορεί να αποφευχθεί @elonmusk, ζήτησες ξεκάθαραο σχέδιο και ανοιχτά βιβλία. Εδώ είναι! Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε μαζί σου - και με οποιονδήποτε άλλον - που είναι σοβαρός όσον αφορά τη διάσωση ζωών. Το ζητούμενο είναι 6,6 δισ. δολάρια για να αποφευχθεί ο λιμός το 2022».

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE