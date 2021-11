Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Τουρκία προκάλεσε πανικό

Μέτριας έντασης σεισμός ταρακούνησε τη βορειοδυτική τουρκική επαρχία Duzce την Τετάρτη, 43 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα από τον σεισμό. Πολλοί κάτοικοι ωστόσο έτρεξαν έξω από τα κτίρια πανικόβλητοι.

Ο σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:40 μ.μ. και έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και άλλες γειτονικές περιοχές.

M5.0 #earthquake (#deprem) strikes 53 km E of #Adapazarı (#Turkey) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/FzzCP5TM4y