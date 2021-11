Παραιτήθηκε από CEO του Twitter ο Τζακ Ντόρσεϊ

Ο Τζακ Ντόρσεϊ ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από τη θέση του CEO του Twitter.

«Αποφάσισα να αποχωρήσω από το Twitter διότι πιστεύω ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει χωρίς τους ιδρυτές της» τόνισε σε ανακοίνωση.

