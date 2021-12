Νέα Υόρκη: Υποχρεωτικός εμβολιασμός και στους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, ανακοίνωσε ότι όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην πόλη θα πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό από τις 27 Δεκεμβρίου.

«Η Νέα Υόρκη είναι παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά την ανάκαμψη από τον COVID-19. Έχουμε αποδείξει ότι με υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και κίνητρα, μπορούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό. Τώρα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον - μια εντολή υποχρεωτικού εμβολιασμού σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Μαζί μπορούμε να σώσουμε ζωές και να προχωρήσουμε» έγραψε ο Ντε Μπλάζιο στο Twitter.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος της Νέας Υόρκης έχει καταστήσει ήδη υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους. Το 94% του εργατικού δυναμικού του δήμου είναι εμβολιασμένο.

NYC is a global leader when it comes to #COVID19 recovery. We've proven that with vaccine mandates and incentives, we can beat this virus.



Now we're taking another step towards the future — a private sector employee vaccine mandate. Together we can save lives and move forward. https://t.co/SjxNUla4oJ