Βέλγιο: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους υγειονομικούς

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες εναντίον ενός σχεδίου της κυβέρνησης που στοχεύει να επιβάλει τον εμβολιασμό Covid-19 στους υγειονομικούς, στις αρχές του επόμενου έτους.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν 3800 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, 5000, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Χριστιανικών Συνδικάτων (CSC-AVC), μέλος του κοινού συνδικαλιστικού μετώπου, το οποίο είχε απευθύνει κάλεσμα για αυτήν την ημέρα δράσης.

Μια μικρή μειοψηφία περίπου 10% των υγειονομικών δεν έχει εμβολιαστεί στο Βέλγιο, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται κυρίως για τον κίνδυνο να αποδυναμωθούν ακόμη περισσότεροι οι μονάδες περίθαλψης, εάν οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούν να εργαστούν.

Διαδήλωσαν υγειονομικοί και πυροσβέστες στους δρόμους των Βρυξελλών.

The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them "for their health". Join @CBKNEWS pic.twitter.com/8LOLfh9WMU

«Αντιμετωπίζουμε ήδη έλλειψη προσωπικού. Εάν σταματήσουμε τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, οι ασθενείς δεν θα λαμβάνουν φροντίδα», υποστήριξε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια νοσηλεύτρια, που συμμετείχε στην πορεία.

Στο πλαίσιο της μάχης κατά της πανδημίας του κορονοϊού, η κυβέρνση του Φλαμανδού Αλεξάντερ Ντε Κρο σκοπεύει να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των υγειονομικών από την 1η Ιανουαρίου.

Εκείνοι που θα αρνηθούν θα τεθούν σε αναστολή από τα καθήκοντά τους από την 1η Ιανουαρίου, με την κυβέρνηση να τους δίνει χρόνο να το σκεφτούν προκειμένου να διατηρήσουν τη σύμβασή τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Belgian Health Workers Protest to Oppose Mandatory Vaccines



Thousands of Belgian health care workers rallied Tuesday in Brussels – some with placards reading, “Save your nurse, one day she will be the one saving you,” and “My body, my choice.” pic.twitter.com/EBUgao2eDN