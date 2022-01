Τσουνάμι στην Ιαπωνία μετά την έκρηξη ηφαιστείου στο αρχιπέλαγος των Τόνγκα

Ενα τσουνάμι έφθασε στην Ιαπωνία αργά απόψε και υπάρχει φόβος για κύματα ύψους τριών μέτρων, μετά την έκρηξη την Παρασκευή ηφαιστείου στο αρχιπέλαγος των Τόνγκα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι τσουνάμι 1,2 μέτρου έφθασε στο νότιο νησί Αμάμι Οσίμα γύρω στις 23.55 τοπική ώρα (16.55 ώρα Ελλάδας) Σαββάτου, προτού παρατηρηθούν μικρότερα κύματα σε άλλες περιοχές κατά μήκος της ακτής στο Ειρηνικό της Ιαπωνίας.

Βίντεο από δορυφόρο, τη στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου:

A tsunami warning is in force after the latest in a series of spectacular eruptions from the Hunga Tonga Hunga Ha'apai volcano.



Read more: https://t.co/C2VSzupWY1 pic.twitter.com/nyrL5IqtCk