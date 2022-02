ΗΠΑ: Γάμος $6,6 δισ. αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους

Μια σημαντική εξαγορά πραγματοποιείται στους αιθέρες των ΗΠΑ. Δυο αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους Frontier και Spirit συμφώνησαν να συγχωνευτούν, δημιουργώντας την πέμπτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στη χώρα.

Η συμφωνία 6,6 δισ. δολ. παντρεύει τους δύο μεγαλύτερους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους στις ΗΠΑ, με την Frontier Airlines με έδρα το Ντένβερ να κατέχει το 51,5% των μετοχών στο κοινό σχήμα μετά τον γάμο.

Τα στελέχη των δυο εταιρειών Frontier και Spirit είπαν ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει την «πιο ανταγωνιστική αεροπορική εταιρεία εξαιρετικά χαμηλών ναύλων» της Αμερικής μια πρόκληση απέναντι στις τέσσερις πρώτες αεροπορικές εταιρείες «Big Four» - American, Delta, Southwest και United.

