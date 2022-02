Ρωσία: Η αστυνομία συλλαμβάνει διαδηλωτές σε αντιπολεμική διαδήλωση

Η ρωσική αστυνομία άρχισε να συλλαμβάνει άτομα που συμμετείχαν σε αντιπολεμική διαδήλωση κατά της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία στην πλατεία Πούσκιν στο κέντρο της Μόσχας μεταδίδει το πρακτορείο RIA.

Η αστυνομία απέκλεισε όλη την περιοχή, μετέδωσε ρεπόρτερ του πρακτορείου Reuters.

Νωρίτερα η εισαγγελία της Μόσχας είχε προειδοποιήσει για τις «αρνητικές συνέπειες» που θα είχε η συμμετοχή σε «συγκεντρώσεις που δεν έχουν την έγκριση των αρχών» στις 24 Φεβρουαρίου.

Στη Μόσχα συνελήφθη η ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μαρίνα Λιτβινόβιτς.

Η Λιτβινόβιτς είχε απευθύνει νωρίτερα έκκληση στον κόσμο να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Novaya Gazeta σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας, όπου πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, έχουν συλληφθεί 167 άτομα.

Παρόμοιες αντιδράσεις υπήρξαν και στην Αγία Πετρούπολη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ