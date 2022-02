Διχογνωμίες για την αποκοπή της Ρωσίας από το σύστημα SWIFT

Η Βρετανία θα ήθελε να αποκόψει τη Ρωσία από το παγκόσμιο σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας.

«Θα θέλαμε να πάμε παραπέρα, θα θέλαμε να φτιάξουμε το σύστημα SWIFT --το χρηματοπιστωτικό σύστημα που επιτρέπει στους Ρώσους να μεταφέρουν χρήματα σε όλο τον κόσμο για να λαμβάνουν πληρωμές για το φυσικό αέριο τους-- αλλά ξέρετε, όπως τόσα πολλά πράγματα, πρόκειται για διεθνείς οργανισμούς και δεν θέλει η κάθε χώρα να τους πετάξει από το SWIFT, γίνεται δύσκολο», δήλωσε ο Γουάλας στο BBC.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ δήλωσε σήμερα ότι η επιλογή της αποκοπής της Ρωσίας από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT παραμένει ανοικτή, αλλά ότι το θεωρεί «έσχατη λύση».

Στο μέτωπο των κυρώσεων, πάντως, φαίνεται πως δεν μπαίνει στο στόχαστρο η ενέργεια, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τις αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Οπως είπε την Πέμπτη ο Μπάιντεν: Στις κυρώσεις έχουμε ειδική πρόβλεψη ώστε να συνεχιστούν οι ενεργειακές πληρωμές, ενώ συνεργαζόμαστε με μεγάλους παραγωγούς και καταναλωτές ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση.

«Όλες οι μεταφορές κεφαλαίων που σχετίζονται με την ενέργεια (GL8) στις οποίες συμμετέχουν Καλυπτόμενες Οντότητες πρέπει να διεκπεραιώνονται έμμεσα μέσω ενός μη επικυρωμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εκτός των ΗΠΑ», αναφέρει το site του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ και μοιάζει οι πληρωμές για ενέργεια πως μπορούν να δρομολογηθούν στη Sberbank μέσω Ευρώπης, σχολιάζουν δηκτικοί αναλυτές όπως ο Ανταμ Τουζ, ιστορικός, καθηγητής στο Columbia University.

«Μήπως οι ιστορικές κυρώσεις του Μπάιντεν εναντίον ΟΛΩΝ των μεγάλων ρωσικών τραπεζών περιέχουν πράγματι μια γιγάντια χαρά για την ενέργεια, αυτό δηλ. ακριβώς που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τις κυρώσεις;», σχολιάζει, μεταξύ άλλων. «Για να έχουν μεγάλα αποτελέσματα, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να πλήξουν τον ενεργειακό τομέα. Αυτό ακριβώς εξαιρεί το χθεσινό πακέτο του Μπάιντεν».

