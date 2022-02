Προσφυγή της Ουκρανίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προσφεύγει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας έτσι ώστε να αναγκαστεί να σταματήσει την εισβολή, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για την παραποίηση της έννοιας της γενοκτονίας για να δικαιολογεί την επιθετικότητα. Ζητάμε μία επείγουσα απόφαση που θα διατάξει τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατιωτική δραστηριότητα τώρα και αναμένουμε η δίκη να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα», σημειώνει ο Ζελένσκι στο Twitter.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.