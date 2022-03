Ρωσικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την Οδησσό

Αρκετά ρωσικά πολεμικά πλοία από την Κριμαία κατευθύνονται προς την Οδησσό για μια αμφίβια επίθεση, η οποία θα υλοποιηθεί πιθανότατα σήμερα Πέμπτη, ανέφεραν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο foxnews. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Με τον ναυτικό στόλο να βρίσκεται κοντά στην Οδησσό και την πόλη Χερσώνα, είναι ολοένα και πιο σαφές ότι η εισβολή της Ρωσίας ανεβάζει ταχύτητα στις ανοιχτές και δύσκολα να τις υπερασπιστεί κανείς παράκτιες περιοχές της χώρας, παρόλο που η προέλαση της Ρωσίας επιβραδύνεται στον Βορρά.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σε συνδυασμό με τη στροφή της Ρωσίας σε πιο επιθετικές επιχειρήσεις στα αστικά κέντρα, η κίνηση ρίχνει την αισιοδοξία σχετικά με την ικανότητα της Ουκρανίας να διατηρήσει την έως τώρα αποτελεσματικά οργανωμένη αντίστασή της ενάντια σε μεγαλύτερη δύναμη.

Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships.https://t.co/3KXaclFHIc pic.twitter.com/Pa5OBqvFOf