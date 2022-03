Ουκρανία: Χτύπημα σε φορτηγό πλοίο, βυθίζεται ανοικτά της Οδησσού

Το εσθονικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο Helt βυθίστηκε σήμερα στα ανοικτά του ουκρανικού λιμανιού της Οδησσού ύστερα από έκρηξη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του σκάφους.

Δύο μέλη του πληρώματος βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο στη θάλασσα ενώ τέσσερα άλλα δεν έχουν εντοπιστεί, δήλωσε στο Reuters ο Ίγκορ Ίλβες, γενικός διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης Vista Shipping Agency, με έδρα το Ταλίν.

«Το σκάφος τελικά βυθίστηκε», είπε ο Ίλβες. «Δύο από τα μέλη του πληρώματος είναι σε λέμβο στη θάλασσα και τέσσερα άλλα αγνοούνται. Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή».

Ο ίδιος είπε ότι το σκάφος ίσως χτυπήθηκε από νάρκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

The cargo ship Helt (Panama's flag) was shot at and hit below the waterline. The ship began to sink. Source: Ukrainian Sea Ports Authority pic.twitter.com/OudEU8alXp