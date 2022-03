Πακέτο - μαμούθ $13,6 δισ. στέλνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Οι ηγέτες του Κογκρέσου των ΗΠΑ κατέληξαν σε διακομματική συμφωνία για πακέτο στήριξης ύψους 13,6 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία.

Η χρηματοδότηση θα συνδεθεί με ένα ευρύ πακέτο κρατικών δαπανών που αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες μέρες.

Το μέγεθος του πακέτου για την Ουκρανία είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος.

Περίπου τα μισά από τα χρήματα θα διατεθούν για ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια, ενώ τα άλλα μισά θα δοθούν για να ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας και των γειτονικών χωρών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μόλις μίλησε με την εκπρόσωπο των Δημοκρατικών και Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, για να την ευχαριστήσει για την υποστήριξη.

Talked to @SpeakerPelosi. Thanked for the help in countering aggression, for 🇺🇸 leadership in international pressure on Russia. Informed about the humanitarian crisis caused by the aggressor. Further steps in support of 🇺🇦 were discussed. #StopRussia