Ορθόδοξο μοναστήρι στο Ντόνετσκ χτύπησαν οι Ρώσοι

Αεροπορικό χτύπημα προκάλεσε ζημιές σε ιστορικό Ορθόδοξο Μοναστήρι στο Sviatogirsk, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ της ανατολικής Ουκρανίας, υποστήριξε το τοπικό κοινοβούλιο

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη Sviatogirsk. Κανείς δεν σκοτώθηκε, ανέφερε η ανακοίνωση του κοινοβουλίου, που μεταδίδει το CNN.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε γύρω στις 22:00 τοπική ώρα το Σάββατο, έγινε 50 μέτρα μακριά από μια γέφυρα που συνδέει τη δεξιά και την αριστερή όχθη του ποταμού Siverskyi Donets, κοντά σε μια είσοδο του μοναστηριού. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στα παράθυρα του ναού του μοναστηριού και έσπασαν τα παράθυρα και τις πόρτες ενός κοντινού ξενοδοχείου.

Περίπου 520 πρόσφυγες έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο μοναστήρι, μεταξύ των οποίων 200 παιδιά. Υπάρχουν περίπου 10.000 πρόσφυγες και ντόπιοι στην πόλη Sviatogirsk, όπως σημειώθηκε.

Ο επίσκοπος του μοναστηριού, Μητροπολίτης Αρσένυ, είπε ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές μονάδες στο Σβιατογκίρσκ και η επίθεση προκλήθηκε σε μια «ειρηνική πόλη» και σε έναν από τους πιο ιερούς τόπους της Ουκρανίας.

Το μοναστήρι χρονολογείται από το έτος 1526.

