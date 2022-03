Κίεβο: Τουλάχιστον ένας νεκρός από βομβαρδισμό πολυκατοικίας

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν όταν οβίδα έπληξε κτίριο κατοικιών στο Κίεβο σήμερα το πρωί, ανέφερε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, την ώρα που μαίνονται μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα την οποία επιθυμούν να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις.

Στον λογαριασμό της στο Telegram η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα οκταώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόν στο βόρειο Κίεβο έγινε στόχος πιθανόν "του πυροβολικού", με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, την οποία έχει θέσει υπό έλεγχο η πυροσβεστική.

Αρχικά η πηγή αυτή είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι στα ερείπια του κτιρίου εντοπίστηκαν δύο νεκροί, προτού σβήσει το μήνυμα και αναθεωρήσει προς τα κάτω τον απολογισμό.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τρεις άλλοι άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και εννέα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν τους ενοίκους του κτιρίου, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι, να βγαίνουν από αυτό με τη βοήθεια ενός οχήματος με τηλεσκοπική σκάλα.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J