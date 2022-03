Ελον Μασκ: Προκαλώ τον Πούτιν σε μονομαχία

Με ανάρτησή του στο Twitter ο ιδρυτής της Tesla Ελον Μασκ προκαλεί τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μονομαχία, με... διακύβευμα την Ουκρανία.

«Με το παρόν προκαλώ τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μονομαχία. Με διακύβευμα την Ουκρανία» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μασκ.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна