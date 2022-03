Ντόναχιου (Eurogroup): Προσοχή στα μέτρα κατά της Ρωσίας

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Πασκάλ Ντόναχιου, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι προσεκτική πριν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας (όπως έκαναν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα).

Ο Ντόναχιου, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε ότι οποιαδήποτε απαγόρευση πρέπει να διασφαλίζει ότι βλάπτει τη Ρωσία και όχι την Ευρώπη, δεδομένης της εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια.

4/ “We're going to assess what further actions are needed, assess the impact of our sanctions so far. But I do think we need to continue to be careful that we put in place measures in which the greatest cost sits with Russia, rather than with Europe.”