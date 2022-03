Ο Μπάιντεν στις συνόδους κορυφής ΕΕ και ΝΑΤΟ στις 24 Μαρτίου

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για να λάβει μέρος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι ο Μπάιντεν θα συζητήσει τις προσπάθειες της συμμαχίας να στηρίξει την Ουκρανία καθώς και να επιβεβαιώσει την προσήλωση των ΗΠΑ στη συμμαχία.

«Θα συμμετάσχει επίσης στην προγραμματισμένη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για να συζητήσει τις κοινές μας ανησυχίες για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και των υπερατλαντικών προσπαθειών να επιβληθούν οικονομικά κόστη στη Ρωσία, την παροχή ανθρωπιστικής στήριξης σε όσους πλήττονται από τη βία και στην αντιμετώπιση άλλων προκλήσεων αναφορικά με τη σύγκρουση» τόνισε.

President Biden @POTUS comes to @NATO HQ next week to participate in an extraordinary meeting of the leaders of all #NATO Allies. #WeAreNATO pic.twitter.com/Pd08Tk2KTs