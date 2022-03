Σβαρτσενέγκερ προς Ρώσους: Δεν είναι δικός σας πόλεμος

Σε ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στηλίτευσε τη ρωσική παραπληροφόρηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο Πούτιν: «Εσείς ξεκινήσατε αυτό τον πόλεμο. Εσείς οδηγείτε αυτό τον πόλεμο. Μπορείτε να σταματήσετε αυτό τον πόλεμο».

Η δήλωση, με υπότιτλους στα ρωσικά, απευθυνόταν απευθείας στον λαό της Ρωσίας, όπου ο Σβαρτσενέγκερ έχει πολλούς θαυμαστές, τόσο ως διεθνής διασημότητα όσο και ως πολιτικός. Ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, πραγματοποίησε εμπορική αποστολή στη χώρα.

«Σας μιλάω σήμερα γιατί υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο τα οποία κρατούνται μυστικά από εσάς, τρομερά πράγματα για τα οποία πρέπει να γνωρίζετε», είπε ο κ. Σβαρτσενέγκερ, επικαλούμενος τη ρωσική προπαγάνδα.



«Η Ουκρανία δεν ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο», είπε. «Ούτε οι εθνικιστές, ούτε οι ναζί. Αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία στο Κρεμλίνο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο. Αυτός δεν είναι ο πόλεμος του ρωσικού λαού».

Ο Σβαρτσενέγκερ χαρακτήρισε την εισβολή «παράνομο πόλεμο» και «ανθρώπινη καταστροφή» και είπε στους Ρώσους στρατιώτες ότι «οι ζωές σας και το μέλλον σας θυσιάζονται σε έναν παράλογο πόλεμο, που καταδικάζεται από ολόκληρο τον κόσμο».

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV