Χερσώνα: Ρώσοι διέλυσαν διαδηλώσεις με πυροβολισμούς

Ρωσικά στρατεύματα διέλυσαν διαδήλωση στην κατεχόμενη Χερσώνα πυροβολώντας διαδηλωτές, υποστηρίζουν τα μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα βίντεο εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν διαδηλωτές σε μια πλατεία της πόλης και ανθρώπους να τρέχουν, ενώ ακούγονται πυρά αυτόματων όπλων, μεταδίδει το BBC.

Υπάρχουν ορισμένες αναφορές που λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν επίσης χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, ενώ αρκετά άτομα φέρονται να έχουν τραυματιστεί.

Στην πόλη, μια από τις λίγες που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, γίνονται συχνά διαδηλώσεις κατά των δυνάμεων κατοχής.

#Kherson right now, #Russian invaders firing on civilians in the streets. pic.twitter.com/rBrwILnbPv