Θετική στον κορωνοϊό για δεύτερη φορά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε σήμερα θετική στον κορωνοϊό, διευκρινίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε κι εκείνος σε τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό.

«Είχα δύο συναντήσεις χθες με τον πρόεδρο, τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, και δεν θεωρείται επαφή», εξήγησε η Ψάκι την παραμονή της αναχώρησης του Τζο Μπάιντεν για το πολυαναμενόμενο ταξίδι του στην Ευρώπη.

I had two socially-distanced meetings with the President yesterday, and he is not considered a close contact as defined by CDC guidance. I am sharing the news of my positive test today out of an abundance of transparency. The President tested negative today via PCR test.