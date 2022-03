ΗΠΑ: Σε υψηλό οκτώ μηνών η οικονομική δραστηριότητα τον Μάρτιο

H oικονομική δραστηριότητα των ΗΠΑ αυξήθηκε σε υψηλό οκτώ μηνών τον Μάρτιο, λαμβάνοντας ώθηση από την έντονη ζήτηση τόσο για αγαθά όσο και για υπηρεσίες.

Η S&P Global ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο σύνθετος δείκτης PMI που παρακολουθεί τους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, αυξήθηκε στις 58,5 μονάδες αυτόν τον μήνα. Αυτή ήταν η υψηλότερη μέτρηση από τον Ιούλιο του 2021.

Τον Φεβρουάριο είχε διαμορφωθεί στις 55,9 μονάδες.

Μια μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες δείχνει επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης για τον κλάδο της μεταποίησης εκτινάχθηκε σε 58,5 μονάδες αυτόν τον μήνα από 57,3 τον Φεβρουάριο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης για τον κλάδο της μεταποίησης, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 11,9% της οικονομίας, θα υποχωρήσει στις 56,3 μονάδες.

Ο δείκτης για τον τομέα των υπηρεσιών σκαρφάλωσε στις 58,9 μονάδες αυτόν τον μήνα από 56,5 τον Φεβρουάριο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει μια μέτρηση στις 56 μονάδες αυτόν τον μήνα για τον κλάδο, ο οποίος αποτελεί πάνω από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ.

