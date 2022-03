Αποχωρούν επενδυτές από το νέο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης

Aποχωρούν μικροί επενδυτές από το τιτάνιο έργο του νέου αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού μείωσε τόσο τα ταξίδια όσο και τα αναμενόμενα κέρδη.

Η Limak Yatirim Holding AS και η Mapa Insaat AS πωλούν το 20% των μετοχών τους στην εταιρεία IGA Havalimani Isletmeleri AS, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Οι δύο εναπομείναντες εταίροι Kalyon Insaat AS και Cengiz Insaat AS θα αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο 55% και 45% αντίστοιχα, τονίζεται.

Η κίνηση θα σημάνει τη δεύτερη έξοδο από την κοινοπραξία που κέρδισε τον διαγωνισμό για την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου το 2013. Η Kolin προχώρησε στην πρώτη έξοδο, πουλώντας το μερίδιό της το 2019. Από τότε η πανδημία επιβράδυνε την αναμενόμενη αύξηση της κίνησης στο αεροδρόμιο, η μεταφορική ικανότητα του οποίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 200 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως τα επόμενα χρόνια, από περίπου 90 εκατομμύρια τώρα. Όταν ολοκληρωθεί, θα είναι το αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα στον κόσμο.

Οι φορείς εκμετάλλευσης του αεροδρομίου θα καταβάλουν τέλη ενοικίασης 22,2 δισ. ευρώ στην τουρκική κυβέρνηση για την 25ετή λειτουργία του έργου. Λόγω πανδημίας η κυβέρνηση ανέβαλε τις πληρωμές των δύο τελευταίων χρόνων, ενώ η κοινοπραξία αναχρηματοδότησε δάνεια 5,8 δισ. ευρώ, μειώνοντας το επιτόκιο και παρατείνοντας τη λήξη του δανείου έως το 2033.

Μετά την έξοδό της, η Limak θα ενισχύσει τις επενδύσεις της στην ενέργεια και στις υποδομές, στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής της, καταλήγει το Βloomberg.