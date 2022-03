Συμπτώματα δηλητηρίασης Αμπράμοβιτς-Ουκρανών διαπραγματευτών

Συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από συνάντηση στο Κίεβο νωρίτερα αυτόν τον μήνα εμφάνισαν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές, ανέφεραν στη WSJ άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Μετά τη συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο κ. Αμπράμοβιτς, ο οποίος έχει ταξιδέψει στη Μόσχα, στο Λβιβ και σε άλλα μέρη όπου διεξάγονταν διαπραγματεύσεις, καθώς και τουλάχιστον δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα που περιελάμβαναν κόκκινα μάτια, συνεχές και επώδυνο δάκρισμα και ξεφλούδισμα του δέρματος στα πρόσωπα και τα χέρια τους, σημείωσαν οι πηγές.

Οι ίδιοι επέρριψαν την ευθύνη για την επίθεση σε σκληροπυρηνικούς στη Μόσχα, οι οποίοι είπαν ότι ήθελαν να σαμποτάρουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόσωπο κοντά στον κ. Αμπράμοβιτς είπε ότι δεν ήταν σαφές ποιος είχε βάλει στο στόχαστρο την ομάδα.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Αμπράμοβιτς και των Ουκρανών διαπραγματευτών, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής των Τατάρων της Κριμαίας Ρουστέμ Ουμέροφ, έχει βελτιωθεί έκτοτε και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, επισήμαναν οι πηγές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον κ. Αμπράμοβιτς, δεν επηρεάστηκε, σημείωσαν. Ο εκπρόσωπος του κ. Ζελένσκι είπε ότι δεν έχει πληροφορίες για δηλητηρίαση.

Δυτικοί εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το περιστατικό είπαν ότι ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ανέφεραν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Eκρπόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο Ρώσος ολιγάρχης εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις στο Κίεβο.

Δημοσιογράφος του Guardian ανέφερε ότι πηγή του επιβεβαίωσε το δημοσίευμα της WSJ. «Μια πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές του WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. «Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, είπε η πηγή» έγραψε στο Twitter ο Σον Γουόλκερ.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.