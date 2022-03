Ελ-Εριάν: Η Fed κινδυνεύει να ρίξει τις ΗΠΑ σε ύφεση

Οι προσπάθειες της Fed να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό απειλούν να βυθίσουν τις ΗΠΑ σε ύφεση, προειδοποίησε ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν.

«Η αγορά ομολόγων πιστεύει ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός, η Fed έχει καθυστερήσει και η Fed κινδυνεύει να ρίξει την οικονομία σε ύφεση καθώς προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος» τόνισε ο σύμβουλος της Allianz και πρόεδρος του Κουίνς Κόλετζ στο Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση κόστους ζωής. Αυτό μας περιμένει τα επόμενα δύο με τρία τρίμηνα, όταν ο καταναλωτής θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τον πληθωρισμό» τόνισε στο CNBC.

O ίδιος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές μετοχές έχουν καταγράψει σχετικά καλή επίδοση ως τώρα, καθώς υπάρχουν λίγες εναλλακτικές για τους επενδυτές.

"A lot of people are asset rich and cash poor, so when you suddenly go after unrealized gains you hit immediately that contrast between assets and cash," says @elerianm on the Biden Administration's proposed billionaire tax. pic.twitter.com/gQtonmK5TN