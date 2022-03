Παρουσία Αμπράμοβιτς οι διαπραγματεύσεις Ρώσων-Ουκρανών

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς εθεάθη στον χώρο που γίνονται οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών.

Στις φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται να κάθεται σε ένα τραπέζι δίπλα στον Ιμπραήμ Καλίν - εκπρόσωπο του Προέδρου Ερντογάν, και φοράει ακουστικά μετάφρασης.

Δεν βρίσκεται στο κεντρικό τραπέζι των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο Καλίν φέρεται να βοήθησε στο συντονισμό συναντήσεων μεταξύ του Ρώσου ολιγάρχη και ενός μέλους της ουκρανικής αντιπροσωπείας σε ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης. Η παρουσία του Αμπράμοβιτς υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να συμμετέχει σε κάποιο επίπεδο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, επισημαίνει το BBC.

Εν τω μεταξύ το Κρεμλίνο διέψευσε τις πληροφορίες για προσπάθεια δηλητηρίασης του Ρώσου Ολιγάρχη. Ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι δεν είναι στην Τουρκία ως μέλος της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας, αλλά επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Ντ. Πεσκόφ Τρίτη ή Τετάρτη θα ξέρουμε αν οι συνομιλίες που διεξάγονται στην Τουρκία είναι «υποσχόμενες».

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.



Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp