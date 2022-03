Η J&J σταματά τις πωλήσεις προϊόντων στη Ρωσία

Η αμερικανική εταιρεία Johnson & Johnson ανακοίνωσε σήμερα ότι θα σταματήσει την πώληση προϊόντων υγιεινής και προσωπικής φροντίδας στη Ρωσία, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων εταιρειών που περιόρισαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στη χώρα αυτή, σε απάντηση για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η J&J σημείωσε ότι θα συνεχίσει να εφοδιάζει τη ρωσική αγορά με φάρμακα και ιατρικές συσκευές, καθώς αυτά τα είδη δεν περιλαμβάνονται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Δεν θα εγγράψει όμως άλλους ασθενείς στις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που διεξάγει στη Ρωσία. Η εταιρεία, το 1% των πωλήσεων της οποίας προέρχεται από τη Ρωσία, είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι το 50% της δραστηριότητάς της στη Ρωσία αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Η J&J είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες παγκοσμίως. Έχει επίσης ένα ευμεγέθες τμήμα προϊόντων προσωπικής υγιεινής και περιποίησης (είδη στοματικής φροντίδας, περιποίησης δέρματος, ομορφιάς κλπ) που πωλούνται με τις επωνυμίες Neutrogena, Aveeno και Listerine.

Η εταιρεία AbbVie, στην οποία ανήκει η αντιρυτιδική θεραπεία Botox, είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι διακόπτει προσωρινά τη δραστηριότητά της στη Ρωσία, όπου δεν θα διαθέτει πλέον κανένα προϊόν αισθητικής. Άλλες εταιρείες, όπως οι κολοσσοί PepsiCo Inc, Procter & Gamble Co και Nestle SA έχουν δηλώσει ότι θα διατηρήσουν την παρουσία τους στη Ρωσία, όπου θα παρέχουν μόνο τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες Eli Lilly & Co και Pfizer προτίθενται να αποσύρουν τις επενδύσεις τους από τη Ρωσία αλλά δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να εφοδιάζουν τη ρωσική αγορά με φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ