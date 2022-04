ΗΠΑ: Πτώση 0,5% στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Φεβρουάριο

Οι παραγγελίες για βιομηχανικά αγαθά στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,5% τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εμπορίου.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της WSJ ανέμεναν πτώση 0,6%.

Αυτή είναι η πρώτη μείωση στις βιομηχανικές παραγγελίες μετά από εννέα διαδοχικές μηνιαίες αυξήσεις.

Ο τομέας των εργοστασίων αποτέλεσε ένα φωτεινό σημείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ακόμη και με προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι οικονομολόγοι βλέπουν ενδείξεις ότι η ζήτηση στον κλάδο θα μπορούσε να αποδυναμωθεί.

Οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν κατά 2,1% τον Φεβρουάριο, ελαφρώς καλύτερη μέτρηση από την αρχική εκτίμηση για μείωση 2,2%.

