Θετική στην Covid 19 με ήπια συμπτώματα η Κριστίν Λαγκάρντ

Την νόσησή της με κορωνοϊό ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή της, είναι εμβολιασμένη και με την ενισχυτική δόση και τα συμπτώματα που εμφανίζει είναι σχετικά ήπια.

Θα εργαστώ από το σπίτι μου στη Φρανκφούρτη έως αναρρώσω πλήρως. Δεν υπάρχει επίπτωση στις λειτουργίες της ΕΚΤ, σημειώνει.

This morning I tested positive for COVID-19. I am vaccinated and boosted, and my symptoms are thankfully reasonably mild. I will work from home in Frankfurt until I am fully recovered. There is no impact on the ECB’s operations.