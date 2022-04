Η Σλοβακία έστειλε πυραύλους S-300 στην Ουκρανία

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Έντουαρντ Χέγκερ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η χώρα έστειλε αντιαεροπορικό σύστημα S-300 στην Ουκρανία.

«Η Σλοβακία έστειλε ένα σύστημα S-300 στην Ουκρανία. Καμία χώρα δεν έχει βοηθήσει την Ουκρανία με αυτόν τον τρόπο μέχρι τώρα» ανέφερε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δημοσίευμα της σλοβακικής εφημερίδας SME.

«Η δωρέα αυτού του συστήματος δεν σημαίνει ότι η δημοκρατία της Σλοβακίας έχει εμπλακεί ενεργά στον πόλεμο στην Ουκρανία» πρόσθεσε.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός επιβεβαιώσε την αποστολή των S-300 και σε μήνυμά του στο Twitter, λέγοντας ότι το ουκρανικό έθνος υπερασπίζεται τη χώρα του με γενναιότητα.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.