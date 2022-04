Mε αλεξίσφαιρα γιλέκα Φον ντερ Λάιεν και Μπορέλ στους ομαδικούς τάφους στην Μπούτσα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε νωρίτερα στην Μπούτσα, την μικρή πόλη βορειοδυτικά του Κιέβου που έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, είχε ανακοινώσει ότι θα μεταβεί σήμερα στο Κίεβο ως ένδειξη υποστήριξης στην Ουκρανία.

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες πήγαν να δουν τους ομαδικούς τάφους στην Μπούτσα όπου θάφτηκαν δεκάδες άμαχοι που σκοτώθηκαν στις μάχες.

«Το μήνυμά μου στο λαό της Ουκρανίας είναι: Αυτοί που ευθύνονται για τις φρικαλεότητες θα απολογηθούν στη δικαιοσύνη. Πηγαίνω στο Κίεβο σήμερα για να σας πω ότι η Ευρώπη είναι μαζί σας», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6