ΗΠΑ: Νέος διοικητής για τις Συμμαχικές Δυνάμεις στην Ευρώπη

Ο στρατηγός Καβόλι θα προταθεί για την Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Επίσης ο Μπάιντεν θα επιλέξει έναν ακόμα στρατηγό για να ηγηθεί των δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων στη Γηραιά Ηπειρο, σύ,μφωνα με πηγές του Πενταγώνου.

Ένας ανώτατος στρατηγός του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη αναμένεται να διοριστεί για να ηγηθεί όλων των αμερικανικών και Συμμαχικών Δυνάμεων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη αλλαγή στη στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟ από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal το Πεντάγωνο πρόκειται επίσης να ορίσει έναν νέο στρατηγό για να ηγηθεί των δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Και οι δύο στρατηγοί θα αντικαταστήσουν διοικητές που αναμένεται να αποσυρθούν φέτος στο πλαίσιο μιας κανονικής εναλλαγής στη στρατιωτική διοικητική ηγεσία, αναφέρεται.

