ΗΠΑ: Στα Τάρταρα βυθίστηκε η εμπιστοσύνη των μικρών επιχειρήσεων

Η αισιοδοξία για τις μικρές επιχειρήσεις μειώθηκε τον Μάρτιο στο 93,2 έναντι εκτιμήσεων για 95 και 95,7 τον προηγούμενο μήνα.

Η τρέχουσα εμπιστοσύνη (μπλε) είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας, αλλά και οι προοπτικές (πορτοκαλί) έπεσαν στο χαμηλότερο στην ιστορία της έρευνας (-49).

Ο δείκτης καταρρέει κατά 10 μονάδες στα προηγούμενα ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ενας άλλος δείκτης για την εμπιστοσύνη των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ υποχώρησε ξανά, με το μερίδιο των ιδιοκτητών που υποστηρίζουν ότι ο πληθωρισμός είναι το μοναδικό σημαντικότερο πρόβλημά τους, να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981.

Η National Federation of Independent Business δήλωσε ότι ο Δείκτης Αισιοδοξίας των Μικρών Επιχειρήσεων υποχώρησε 2,4 μονάδες στις 93,2 τον Μάρτιο, τον τρίτο συνεχόμενο μήνα μετρήσεων που πέφτει κάτω από τον μέσο όρο 48 ετών (98).

