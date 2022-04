Ζελένσκι: Επικοινωνία με Μπάιντεν, νέες αμερικανικές κυρώσεις σε Μόσχα

Την επικοινωνία του με τον αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Συνεχής ο διάλογος με τον αμερικανό Πρόεδρο. Εκτιμήθηκαν τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας. Συζητήθηκε πρόσθετο πακέτο αμυντικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Συμφωνήθηκε η ενίσχυση των κυρώσεων", αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Continued constant dialogue with @POTUS. Assessed Russian war crimes. Discussed additional package of defensive and possible macro-financial aid 🇺🇦. Agreed to enhance sanctions.