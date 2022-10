Κρίσιμο πλήγμα για τη Ρωσία το χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας

Έκρηξη σε παγιδευμένο όχημα προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά στη γέφυρα της Κριμαίας, μια υποδομή καίριας σημασίας και σύμβολο της προσάρτησης της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, χωρίς να κατηγορεί άμεσα το Κίεβο.

Η γέφυρα, που κατασκευάστηκε με μεγάλο κόστος με εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για να συνδέσει την χερσόνησο που προσαρτήθηκε με το ρωσικό έδαφος, χρησιμεύει κυρίως για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού για τον ρωσικό στρατό που επιχειρεί στην Ουκρανία.

«Στις 06:07 ( τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική επιτροπή, δύο τμήματα της γέφυρας που χρησιμοποιούνται από τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές. «Οι αψίδες για τη διέλευση των πλοίων δεν υπέστησαν ζημιά», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Η κυκλοφορία οχημάτων και τρένων στη γέφυρα έχει σταματήσει, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Ο Βλαντίμιρ Κονστανίνοφ, επικεφαλής του κοινοβουλίου της Κριμαίας, δήλωσε σύμφωνα με το Interfax ότι «Ουκρανοί βάνδαλοι κατάφεραν να στραφούν προς τη γέφυρα της Κριμαίας με τα ματωμένα χέρια τους». «Τώρα έχουν κάτι για να περηφανεύονται», δήλωσε. «Στα 23 χρόνια οικονομικής δραστηριότητάς τους απέτυχαν να οικοδομήσουν κάτι αξιοπρόσεκτο στην Κριμαία, αλλά (τώρα) κατάφεραν να καταστρέψουν το οδικό κομμάτι της ρωσικής γέφυρας». Ο Κονσταντίνοφ δήλωσε ότι η ζημιά «δεν είναι σοβαρή» και θα αποκατασταθεί γρήγορα.

Από την πλευρά του, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη. «Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Ποντολιάκ.

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, ανήρτησε ένα emoji στο Twitter που εικονίζει μια γέφυρα μέσα σε σύννεφα καπνού. Ο επικεφαλής του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ολέξι Ντανίλοφ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με την πυρκαγιά στη γέφυρα συνοδευόμενο από ένα βίντεο της Μέριλιν Μονρόε που τραγούδα "Happy birthday, Mr President" (Χρόνια πολλά κ. πρόεδρε). Ο Πούτιν έγινε χθες 70 ετών.

Η γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε —με μεγάλο κόστος— κατ’ εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν, επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις που επιχειρούν στην Ουκρανία. Την εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Η Ρωσία διαβεβαίωνε πρόσφατα πως η γέφυρα είναι ασφαλής, παρά τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα είχε απειλήσει με αντίποινα την Ουκρανία αν οι δυνάμεις της αποπειραθούν να την καταστρέψουν.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns