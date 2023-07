Απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών η τραγουδίστρια Sinead O’Connor

Η ιρλανδέζα τραγουδίστρια, που ταλαιπωρούταν για χρόνια από προβλήματα ψυχικής υγείας, έμεινε στην ιστορία για το τραγούδι της Nothing Compares to you, Νο 1 Single για το 1990.