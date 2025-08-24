#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εκρηξη με τουλάχιστον έναν νεκρό στη Μόσχα

Στο γνωστό κατάστημα παιχνιδιών «Detsky Mir», κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB). Γίνεται λόγος για έκρηξη φιάλης αερίου.

Εκρηξη με τουλάχιστον έναν νεκρό στη Μόσχα

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 13:34

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και κάποιοι τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης αερίου σε μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως «Detsky Mir». Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Το κτίριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που φιλοξενεί επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα των long στο Χρηματιστήριο

Κεντρικοί τραπεζίτες: Χωρίς ξένους εργαζόμενους δεν υπάρχει ανάπτυξη

Κάτσος και Σουλιώτης «ζυμώνουν» την επόμενη μέρα της Τσαμπάσης

Εισηγμένες: «Φλερτάρουν» με τα €5,5 δισ. τα φετινά μερίσματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο