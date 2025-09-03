#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:01

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περίπου 20 θύματα, μετέδωσε το CNN Portugal, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπάρχουν νεκροί.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

