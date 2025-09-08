#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βρετανία: Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός στο αεροδρόμιο Χίθροου

Σήμανε συναγερμός για εντοπισμό «δυνητικά επικίνδυνων υλικών», όπως μεταδίδει το BBC

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:10

Ένας από τους τέσσερις τερματικούς σταθμούς στο διεθνές αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου εκκενώθηκε σήμερα αφότου σήμανε συναγερμός για εντοπισμό «δυνητικά επικίνδυνων υλικών», όπως μεταδίδει το BBC.

Η διοίκηση του αερολιμένα και εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής αναφέρουν σε ενημέρωσή τους πως «ειδικά συνεργεία έχουν αναπτυχθεί για να αξιολογήσουν την κατάσταση και ο Τερματικός Σταθμός 4 έχει εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους» έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

