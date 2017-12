ΔΕΗ: Ο Ι. Κατάκης επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την ανάθεση των καθηκόντων, στον Δρ. Ιωάννη Κατάκη, της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, από 20/11/2017.

Τα τελευταία 28 χρόνια, ο Δρ. Κατάκης έχει εργαστεί στους επιχειρηματικούς τομείς των Τηλεπικοινωνιών, Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τυχερών Παιχνιδιών κατέχοντας θέση Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικού Εμπορικού Διευθυντού, Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Επιχειρησιακού Συμβούλου Διοίκησης, σε εταιρίες με έδρα την Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία.

Τον Σεπτέμβριο 2015 εξελέγη στην Αμερική Μέλος του Hall of Fame of the PGRI της Βιομηχανίας των Τυχερών Παιχνιδιών. Ο Δρ. Κατάκης κατέχει διδακτορικό στην Ιατρική Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde (Ην. Βασίλειο) και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Sheffield (Ην. Βασίλειο).



Η εταιρεία ανακοινώνει επίσης τη λήξη της θητείας του κ. Γεωργίου Κ. Αγγελόπουλου ως Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στις 19.12.2017, μετά από υπηρεσία 11 ετών στην θέση αυτή. Ο κ. Αγγελόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.



Ακόμα ανακοινώνει την ανάθεση των καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην κα Αλεξάνδρα Κονίδα από 20.12.2017.

Η κα Κονίδα, είναι ανώτερο στέλεχος της ΔΕΗ από τον Σεπτέμβριο του 2008 και μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης. Έχει διατελέσει ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς και σε μεγάλη βιομηχανική εταιρία. Η κα Κονίδα είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD.