Κομισιόν: Στο 1,7 δισ. η χρηματοδότηση Ελλάδας από το πακέτο Γιούνκερ

Η συνολική χρηματοδότηση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το λεγόμενο Σχέδιο Γιούνκερ, ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να ενεργοποιήσει 5,7 δισ. πρόσθετων επενδύσεων, αναφέρει στο twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

🇬🇷 With a total of €1.7 billion financing, our support to Greece is set to trigger €5.7 billion in additional investments. Greece ranks second in investments triggered by #JunckerPlan per euro of GDP → https://t.co/432oyLMxvf #investEU pic.twitter.com/8tQFDFvdCu