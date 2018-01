Λαγκάρντ: Κοινή δράση για μεταρρυθμίσεις-χρέος

Τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα να δουλέψουν από κοινού για μεταρρυθμίσεις και χρέος γνωστοποίησε η επικεφαλής του ΔΝΤ μέσω twitter μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στην δήλωση του εξέδωσε λίγο αργότερα η Κρ. Λαγκάρντ δηλώνει ότι «ήταν ευχαρίστηση η συνάντηση με τον πρωθυπουργό σήμερα στο Νταβός. Του έδωσα συγχαρητήρια για την πρόοδο που έκανε η Ελλάδα, ένα αίσθημα που αντανακλάται επίσης στην πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, και διαβεβαίωσα τον πρωθυπουργό ότι το Ταμείο συνεχίζει να στηρίζει το πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας».

«Υπογράμμισα επίσης ότι η ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας και η πρόβλεψη για ελάφρυνση χρέους από τους ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας είναι ουσιώδη για να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια επιτυχημένη έξοδο από την επίσημη χρηματοδότηση αργότερα φέτος. Ο πρωθυπουργός και εγώ συμφωνήσαμε να δουλέψουμε μαζί προς αυτούς του κοινούς στόχους».

Σύμφωνα με το Μαξίμου, κατά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός «χαιρετίστηκε η έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθούν οι τεχνικές συζητήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος τον ερχόμενο Αύγουστο καθώς και την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του προγράμματος».

Οπως είναι γνωστό το ΔΝΤ επανειλημμένα έχει εκφράσει την ανάγκη να υπάρξει μια στρατηγική που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα χρέους. Η προηγούμενη φορά που συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με την διευθύντρια του ΔΝΤ ήταν στα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου, στα γραφεία του Ταμείου στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ. Με τις δηλώσεις τους, τότε, οι δύο πλευρές είχαν εκπέμψει το μήνυμα πως η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους είναι απαραίτητη για την επιτυχή έξοδο από τα προγράμματα στήριξης και την επιστροφή της χώρας σε βιώσιμη ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας στη βάση αυτή πως η γ' αξιολόγηση έπρεπε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν (σ.σ. όπως και έγινε), ώστε να δρομολογηθεί αμέσως μετά η συζήτηση για το χρέος. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής οικονομίας, σημείωσαν κυβερνητικές πηγές στο ΑΠΕ.

