Στρατηγική συνεργασία της «Εξέλιξης» με το ReGeneration

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, επιλέχθηκε από το ReGeneration ως στρατηγικός του συνεργάτης, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Digital Marketing Young Practitioners μέσω του ReGeneration Academy, του νέου πυλώνα εκπαίδευσης του προγράμματος.

Το ReGeneration, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, είναι μια πρωτοβουλία της κοινότητας Global Shapers Athens Hub και δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην καταπολέμηση τόσο της νεανικής ανεργίας, όσο και του φαινομένου του “brain drain”. Το ReGeneration Academy έρχεται να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει σε τομείς της ελληνικής οικονομίας μεταξύ διαθέσιμων θέσεων εργασίας και κατάλληλα καταρτισμένων υποψηφίων, λανσάροντας προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Το ReGeneration Academy of Digital Marketing Young Practitioners powered by Εxcelixi, απευθύνεται σε νέους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο δυναμικό χώρο του digital marketing και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο course που συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική εξάσκηση με workshops & case studies. Περιλαμβάνει 100 ώρες εξειδίκευσης σε τεχνικές, εργαλεία και στρατηγικές που οδηγούν στο χτίσιμο μιας επιτυχημένης digital επικοινωνίας και ολοκληρώνεται με ένα 2ήμερο digicamp όπου οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν digital στρατηγική σε πραγματικά cases μεγάλων εταιρειών. Με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να σχεδιάζουν, συντονίζουν, υλοποιούν και να αξιολογούν στρατηγικές digital marketing και online καμπάνιες.

Περισσότερες πληροφορίες για το ReGeneration Academy μπορείτε να βρείτε στο http://regeneration.gr/regeneration-academy, ενώ οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές έως και τις 9 Φεβρουαρίου, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.