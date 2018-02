Στην Αθήνα ο Π. Μοσκοβισί 8 και 9 Φεβρουαρίου

Ο Επίτροπος, κ. Pierre Moscovici, αρμόδιος για τις Οικονομικές και τις Δημοσιονομικές Υποθέσεις, την Φορολογία και τα Τελωνεία, πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Επίτροπος κ. Moscovici θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο (ώρα 9:30) καθώς και με τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα (ώρα 15:00).

Την ίδια μέρα ο κ. Moscovici θα πραγματοποιήσει επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, ενώ την επομένη, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση.

Παράλληλα, στις 8/2 θα συναντηθεί με την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του "Κινήματος Αλλαγής", κα. Φώφη Γεννηματά και στις 9/2 με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις 9/2 ο κ. Moscovici θα μεταβεί στη Βουλή των Ελλήνων και θα απευθύνει ομιλία στα μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ώρα 9:15).

Όσον αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα της επίσκεψης του Επιτρόπου διαμορφώνεται ως εξής:

- Στις 8/2, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρο Φέσσα καθώς και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και κεντρική ομιλία στο "The World in 2018 Gala Dinner" του The Economist (ώρα 19:30).

- Στις 9/2, ο Επίτροπος Moscovici θα πραγματοποιήσει ομιλία σε φόρουμ με θέμα "Grèce: les chemins de l'espoir - Ελλάδα: οι δρόμοι της ελπίδας" (ώρα 11:00).

Με αφορμή την επίσκεψη του κ. Moscovici στην Αθήνα, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, δήλωσε:



" Καλωσορίζουμε τον Επίτροπο Moscovici στην Ελλάδα για μια επίσκεψη βαρύνουσας σημασίας δεδομένων τόσο της χρονικής στιγμής κατά την οποία πραγματοποιείται όσο και του πλήθους των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκειά της. Η Επιτροπή Juncker αλλά και ο Επίτροπος Moscovici προσωπικά έχουν στηρίξει και συνεχίζουν να στηρίζουν την Ελλάδα για την οριστική έξοδο από την πολυετή κρίση αλλά και την εδραίωση ενός σταθερού πλαισίου που θα προσελκύει επενδύσεις και θα προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στην χώρα".