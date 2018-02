Retailer της Χρονιάς η Σκλαβενίτης

Η αλυσίδα Σκλαβενίτης αναδείχθηκε Retailer της Χρονιάς, ενώ ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου FF Group, τιμήθηκε με τη διάκριση του Retail Manager 2017, στη 16η Τελετή Απονομής της διοργάνωσης των RetailBusiness Awards, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία περισσοτέρων των 600 στελεχών της αγοράς του Λιανεμπορίου, της Βιομηχανίας και της Επικοινωνίας, καθώς και εκπροσώπους του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης και η αθλήτρια και παρουσιάστρια Δώρα Παντέλη.

Τα RetailBusiness Awards 2017, με το moto «Retail: Ισχυρός Πυλώνας Ανάπτυξης», για ακόμη μια χρονιά επιβράβευσαν τις υγιείς δυνάμεις του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας και κατέδειξαν έμπρακτα την πίστη τους στη δυναμική και τις δυνατότητες του κλάδου. Πάγια, άλλωστε, επιδίωξη των βραβείων είναι να αναγνωρίζονται εκείνοι που οδηγούν τον κλάδο όλο και πιο μπροστά, αποδεικνύοντας πως το Λιανεμπόριο παραμένει ισχυρό μπροστά στις προκλήσεις και οδηγεί τις εξελίξεις.

Πέρα από τις μεγάλες διακρίσεις της Σκλαβενίτης και του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, που αναφέρθηκαν, στην 16η Τελετή Απονομής των RetailBusiness Awards δόθηκαν επίσης τα παρακάτω βραβεία:

• P.O.P Star: Wind (Διαδραστικές Οθόνες)

• Retail Franchisor: AB Bασιλόπουλος (ΑΒ Shop & Go)

• Retail Store Ένδυση - Υπόδηση: Ιntersport (The Mall Athens, Μαρούσι)

• Retail Store Eστίαση: ΒLE (Αγίας Σοφίας 19, Θεσσαλονίκη)

• Retail Coffee Store: Flocafé (Κυριαζή 40 & Κασσαβέτη, Πύργος Κηφισιάς)

• Retail Store Hλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Είδη: Πλαίσιο (The Mall Athens, Μαρούσι)

• Retail Store Supermarket: AB Bασιλόπουλος (Μητροπόλεως 72, Αθήνα)

• Retailer Mobile App: Εθνική Τράπεζα (i-bank pass)

• E-Commerce Mobile App: Tράπεζα Πειραιώς (winbank mobile app)

• Ε-Retailer: Public

• Social Media Retail Strategy: Πλαίσιο (Σχολική Καμπάνια 2017 - Για μαθητές που φεύγουν μπροστά)

• Retail Campaign: ΑΒ Βασιλόπουλος - J. Walter Thompson Athens («Γιατί εδώ»)

• CSR Retail Strategy: Wind (Σίκινος)

Σημειώνεται πως φέτος οι νικητές αναδείχθηκαν μετά την αξιολόγηση και ψηφοφορία ευρύτατης επιτροπής αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν -για πρώτη φορά- εκπρόσωποι 18 θεσμικών φορέων της ελληνικής αγοράς (ΣΕΒΤ, IFES, ΕΣΒΕΠ, ΕΣΕΕ, GRECA, ΣΔΕ, Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒ, ΙΕΛΚΑ, European Communication Institute, IAB Hellas, ΣΕΠΟΑ, ΕΔΕΕ, ΙΠΕ, ECR Hellas, ΕΙΜ και Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ), επικεφαλής εταιρειών μετρήσεων και ερευνών (GFK, ΙRI, Nielsen) και αναγνωρισμένοι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, με την KPMG να αποτελεί και φέτος τον Ελεγκτικό Φορέα της Διοργάνωσης.

Επιπλέον, Τιμητικό Βραβείο δόθηκε στον Διαμαντή Μασούτη, Πρόεδρο και Ιδρυτή της Διαμαντής Μασούτης, για την πολυετή και σημαντική συνεισφορά του στο Ελληνικό Λιανεμπόριο.

Προμηθευτές της Χρονιάς, βάσει της έρευνας που πραγματοποίησε για μία ακόμα φορά, αποκλειστικά για το περιοδικό RetailBusiness και την Direction Business Network το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναδείχθηκαν οι Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα (Non Food), Green Cola Hellas (Food & Drink), LG Electronics (Λευκές - Μαύρες Συσκευές) και Westnet Distribution (Τεχνολογία).

Στο χαιρετισμό του Εκδότης της Direction Business Network, κ. Βαγγέλης Παπαλιός, σημείωσε πως «η επιτυχία και η μακροβιότητα των RetailBusiness Awards βασίζεται στην μοναδική και πάγια αρχή τους: να στηρίζουμε και να τιμάμε τις Αξίες και τους Άριστους, όλους εσάς που οδηγείτε τον κλάδο μπροστά» Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά « «Retail: Iσχυρός πυλώνας ανάπτυξης» είναι το motto μας φέτος και, φυσικά, δεν το επιλέξαμε τυχαία… Οι δικές σας κινήσεις, οι δικές σας επενδύσεις, η δική σας πορεία το έχουν κάνει πραγματικότητα. Εσείς έχετε κατορθώσει το Retail να αποτελεί δυναμικό Πυλώνα Ανάπτυξης για την Ελλάδα.. Είναι τιμή και χαρά μας να συμπορευόμαστε στο πλευρό σας».

Όσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά τόνισε πως «το Λιανεμπόριο και η Βιομηχανία «κινούνται» συνεχώς και τα χρόνια που έρχονται θα φέρουν νέες εξελίξεις, που θα έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Η αγορά ανακαλύπτει τους τρόπους να συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις, τις νέες τάσεις και τις καινούριες τεχνολογίες. Παράλληλα δείχνει πως μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς με απόλυτη επιτυχία. Ακριβώς, επειδή, «κινείται» και εξελίσσεται συνεχώς…». Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε πως φέτος το σύνθημα της διοργάνωσης ήταν η φράση «Motus Semper» και απηχεί εκτός από την φιλοσοφία του κλάδου και την περίοδο ενίσχυσης και ανανέωσης του θεσμού, που έχει ξεκινήσει.

Η διοργάνωση

Τα RetailBusiness Awards 2017 διοργανώθηκαν από την Direction και το περιοδικό RetailBusiness και πραγματοποιήθηκαν, όπως κάθε χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), ενώ η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. αποτέλεσε για 11η συνεχή χρονιά τον ελεγκτικό φορέα της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί πως για ένατη συνεχή χρονιά η διοργάνωση των βραβείων ήταν ανθρακικά ουδέτερη. Πιο συγκεκριμένα, η Green Evolution υπολόγισε τις σχετικές εκπομπές, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GreenHouse Gas Protocol. Αυτές τις αντιστάθμισε πλήρως, σύμφωνα με τους κανόνες του σχήματος πιστοποίησης CO₂ Neutral Seal, με δικαιώματα άνθρακα επαληθευμένα βάσει του προτύπου Verified Carbon Standard, εκδίδοντας και το σχετικό πιστοποιητικό.

Χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας ήταν τα Advertising.gr, BusinessNews.gr και Euro2day.gr, ενώ χορηγός τηλεοπτικής επικοινωνίας το SBC.