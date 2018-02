Στις 30 Νοεμβρίου το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics

Σε συνδιοργάνωση διεθνούς εκδήλωσης με την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) προχωρά η Ελληνική Εταιρεία Logistics με τη συμμετοχή επτά χωρών, στο πλαίσιο του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου της EEL, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Νικόλαος Ροδόπουλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η διοίκηση της EEL ανακοίνωσε, επίσης, πως «το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, που αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προσδοκία από άποψη θεματολογίας και ύφους, θα διεξαχθεί την 30ή Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα Ευγενίδη, με τίτλο «Logistics on the move: Greece in the fast lane». Ο πραγματικά διεθνής χαρακτήρας του, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), οι τουλάχιστον 7 χώρες που θα φιλοξενηθούν στις εργασίες του κι οι οποίες θα καταθέσουν την εμπειρία αλλά και το όραμα ανάπτυξης σε μια «δύσκολη» γεωγραφικά περιοχή όπως είναι αυτή των Βαλκανίων, αλλά και το νέο ποσοστό που καταλαμβάνει η Εφοδιαστική Αλυσίδα στο ΑΕΠ της χώρας, μέσα από τη νέα έρευνα της EEL, θα συνθέσουν ένα καινοτόμο τριήμερο δράσεων με επίκεντρο την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Βασική θεματολογία του συνεδρίου θα είναι: εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές, λιμάνια, agrologistics, clusters, βιομηχανία, χωροταξία, ψηφιακός μετασχηματισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα, green logistics κ.ά.».

Οι πύλες του συνεδρίου ανοίγουν μία ημέρα νωρίτερα με το μεγάλο προσυνεδριακό workshop, που συνδιοργανώνει η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) με την Ελληνική Εταιρεία Logistics. Τίτλος του workshop είναι «Capacity Building Workshop on Strengthening Rail Transport Connectivity». Πυρήνας του workshop θα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σιδηροδρόμων της περιφέρειας με στόχο τη δημιουργία κοινών, αξιόπιστων και βιώσιμων σιδηροδρομικών υπηρεσιών προς τη διεθνή αγορά (κοινές ταρίφες, κοινά χρονοδιαγράμματα, block trains κ.λπ.). Στο workshop αυτό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Μεταφορών και των Σιδηροδρομικών Οργανισμών της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και της Σλοβενία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια βραδινής εκδήλωσης, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της 4ης Πανελλήνιας έρευνας για την εφοδιαστική αλυσίδα, που θα αναδείξει το νέο ποσοστό που καταλαμβάνει ο τομέας στο ΑΕΠ της χώρας. Η 4η πανελλήνια έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τους καθηγητές Δρ. Γιάννη Μίνη και Δρ. Βασίλη Ζεϊμπέκη. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία στην πολιτική ηγεσία για την επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής με στόχο την προσέκλυση επενδύσεων, τόσο από ξένους, όσο κι από Έλληνες επιχειρηματίες.

Αναφερόμενος στα μέχρι τώρα αποτελέσματα των δράσεων της EEL, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Νικόλαος Ροδόπουλος, τόνισε εμφατικά την απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τα Logistics με τη συμμετοχή 6 Γενικών Γραμματέων από 6 διαφορετικά υπουργεία. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αναγνώριση του ρόλου των Logistics στη χώρα μας, δικαιώνοντας την Ελληνική Εταιρεία Logistics και το αφήγημα της για τη δημιουργία Υφυπουργείου Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της EEL, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διαβούλευση τόσο για το θέμα της αχαρακτήριστης ζώνης του Ασπροπύργου, όσο και για το ζήτημα της χρηματοδότησης των μεταφορέων. Συγκεκριμένα σημείωσε: «Δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα που έχει προκύψει από την ΚΥΑ αδειοδοτήσεων και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις -4.000 στρεμμάτων-, οι οποίες βρίσκονται στην περίφημη αχαρακτήριστη ζώνη του Ασπροπύργου. Θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που μπορεί να προσφέρει βιώσιμη και δίκαιη λύση προστατεύοντας και τονώνοντας τον τομέα μας, πάντα στο πλαίσιο της θεσμικής νομιμότητας. Ιδιαίτερη ευαισθησία δείχνουμε στο θέμα της χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ελληνικών συμφερόντων οδικοί μεταφορείς. Απευθυνόμενος και στους δύο κλάδους, κάνω πρόσκληση για μια ανοικτή και δημόσια διαβούλευση, η οποία όμως πρέπει να καταλήξει σε μια κοινή αποδεκτή χάρτα».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της EEL, χαιρετισμό απηύθυναν οι κκ. Χρήστος Λαμπρίδης, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Κωνσταντίνος Μπουλμέτης, Γεν. Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Μεταφορών, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν την EEL, εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων και οργανισμών. Το γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της EEL, κ. Αλέξης Αλεξίου, ενώ για την επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης εργάστηκαν μεθοδικά τόσο το ΔΣ, όσο και της Υπ. Γραμματείας του Οργανισμού.