Αναβαθμισμένη η ελληνική αποστολή στο GSMΑ Mobile World Congress 2018

Τη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στη διεθνή έκθεση - συνέδριο GSMΑ Mobile World Congress 2018, ανακοίνωσαν χθες, σε κοινή συνέντευξη τύπου, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο οργανισμός «Enterprise Greece» και ο Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά που η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διεθνή έκθεση - συνέδριο GSMΑ Mobile World Congress 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από 26 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου, ενώ φέτος, για πρώτη φορά, θα συμμετέχει και στην ειδική παράλληλη εκδήλωση 4 Years from Now (4YFN) η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στις νεοφυείς επιχειρήσεις - startups.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς, τόνισε ότι ένας βασικός στόχος της συμμετοχής της Ελλάδας στο Mobile World Congress (MWC) 2018 είναι να αλλάξει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, ώστε να μη θεωρείται απλά και μόνο ως ένας όμορφος ταξιδιωτικός προορισμός.

Ο κ. Παππάς ανέφερε ακόμα πως η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση, καθώς βρίσκεται ανάμεσα από τις αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης και τις αναδυόμενες οικονομίες της Βόρειας Αφρικής. «Μπορεί η χώρα μας να παίξει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο. Να γίνει ένα κόμβος μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, και εμπορίου. Αλλά για να το κάνει, όμως, αυτό, χρειάζεται και αξιόπιστα δίκτυα και έναν δυναμικό κλάδο τηλεπικοινωνιών», δήλωσε σχετικά ο Υπουργός.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), κ. Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, τόνισε ότι βασικός στόχος της αποστολής είναι «αφενός η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διεθνής δικτύωση των εγχώριων τεχνολογικών επιχειρήσεων και αφετέρου η προσέλκυση επενδύσεων» και ανακοίνωσε ότι φέτος η Ελλάδα θα έχει παρουσία με δύο περίπτερα, ένα στον κεντρικό χώρο της έκθεσης και δεύτερο στην εκδήλωση «4YFN» (4 Years From Now), με τη συμμετοχή των νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Enterprise Greece, κ. Χρήστος Στάικος, ανέφερε από την πλευρά του, ότι ο τομέας της τεχνολογίας είναι πολύ σημαντικός και παράγει προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας. Πρόσθεσε, επίσης, πως με την ένωση των δυνάμεων του κλάδου της τεχνολογίας και την συνδρομή της πολιτείας, η Ελλάδα μπορεί πλέον να πείσει το διεθνές κοινό ότι μέσω της αξιοποίησης του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και των ερευνητικών ικανοτήτων, των ισχυρών υποδομών και των εξαιρετικών συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης είναι επενδυτικός προορισμός που προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με παγκόσμια εμβέλεια.

Ως πολύ μεγάλη ευκαιρία άντλησης εμπειριών και τεχνογνωσίας χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής η οποία παρέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά την αιγίδα της στην ελληνική αποστολή, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Αθανασιάδης. «Με την αποδοχή της περσινής πρόσκλησης του ΣΕΚΕΕ και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο MWC 2017, άνοιξε ένα παράθυρο για εμάς, προκειμένου να βαθύνουμε μια πολιτική που είχαμε ήδη εγκαινιάσει από την αρχή της θητείας μας. Μια πολιτική που θέλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να υπερβαίνει τον παλιό της ρόλο αποκλειστικά ως καταναλωτή προϊόντων τεχνολογίας και να μετατρέπεται σε καταλύτη ανάπτυξης του κλάδου των Τ.Π.Ε. Ενός κλάδου που απαιτεί και αξιοποιεί ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό, εκείνο δηλαδή το κομμάτι του πληθυσμού στο οποίο η χώρα μας από το 2010 αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη αιμορραγία».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), κ. Τάσος Τζήκας, επεσήμανε πως είναι πολύ σημαντικό που η Ελλάδα θα είναι παρούσα στη Βαρκελώνη, καθώς η συμμετοχή της στο MWC δείχνει ότι η χώρα έχει στρατηγική στο τομέα των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, έχοντας και την ιδιότητα του Προέδρου της ΔΕΘ – Helexpo, ο κ. Τζήκας πρότεινε την αναβίωση της τεχνολογικής έκθεσης Infosystem, ώστε να προβληθεί περαιτέρω η δυναμική της Ελλάδας στις νέες τεχνολογίες.

Τέλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, τόνισε ότι η ελληνική αποστολή θα συμμετέχει φέτος με περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά εταιρείες, καθώς ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 35, αναδεικνύοντας ειδικές θεματικές περιοχές όπως η Ναυτιλία, ο Τουρισμός και τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και επισήμανε τις δυνατότητες δικτύωσης και επενδύσεων που ανοίγονται για νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας με τη συμμετοχή στη ειδική εκδήλωση «4YFN» (Four Years From Now).

Τέλος, ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιοποίησης της οικονομίας στην Ελλάδα και τις επενδύσεις που γίνονται από τους παρόχους κινητών επικοινωνιών σε δίκτυα και υποδομές, Επίσης, ο κος Στεφανόπουλος μίλησε για τα start ups που διακρίθηκαν στη θερμοκοιτίδα INVENT ΙCT, την οποία χρηματοδοτεί η ΕΕΚΤ και συμμετέχουν φέτος στην Ελληνική αποστολή, δίνοντας ένα επιπλέον μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα για μία Ελλάδα -προορισμό επενδυτικών έργων.

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυναν οι εκπρόσωποι των χορηγών Samsung και Eurobank.

Η ελληνική συμμετοχή, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τον οργανισμό Enterprise Greece και τον ΣΕΚΕΕ, με τη συνεργασία του ΣΕΠΕ, του Corallia και της ΕΕΚΤ, υπό την αιγίδα και υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και της ΓΓΕΤ. Μεγάλοι χορηγοί της αποστολής είναι η Eurobank και η Samsung.

Στόχος της φετινής αποστολής αποτελεί η διεθνής δικτύωση των Ελληνικών επιχειρήσεων και η δημιουργία συνεργιών, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων για τον κλάδο της τεχνολογίας. Οι εταιρίες που απαρτίζουν μέχρι στιγμής την ελληνική ομάδα στη Βαρκελώνη είναι οι

MWC18 Κεντρικό περίπτερο:

APIFON, CYTECH, DIRECT SOLUTIONS, FASMETRICS, MOTIVIAN, NOVELTECH, REGATE, SBOING, SPACE HELLAS, STARTECH VENTURES, TELENAVIS,

Ναυτιλία:

CENTAUR, DANAOS MANAGEMENT CONSULTANTS, METIS CYBERSPACE TECHNOLOGY, PROPULSION ANALYTICS, SETEL HELLAS

FuTourism:

SYNCBNB, TEKMON GEOMATICS, WORKATHLON, BAGGAGEMENT, TOURISMART

Games:

Athens Games Festival, GEMCRAFT GAMES, HAPPYLAND ENTERTAINMENT, TRAPTICS,

4YFN - Startups

GEMCRAFT GAMES, HAPPYLAND ENTERTAINMENT, INACCEL, INDUSTRY DISRUPTORS-GAMES CHANGERS (ID-GC), INLIFE, INVENT ICT, NOUS4HEALTH, PURPOSEFUL, TRAPTICS