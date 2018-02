Ο οδικός χάρτης για τη διευθέτηση του χρέους

Βρυξέλλες, ανταπόκριση (read the article in English in the right column)



Σταδιακά αναμένεται να αρχίσουν οι συζητήσεις για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους και με πολλή προσοχή καθώς έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την τελευταία απόφαση του Ιουνίου, έχουν αλλάξει οι επικεφαλής του EuroWorking Group και του Eurogroup και κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή τη στάση των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με το τρίτο μέρος των αποκαλυπτικών εγγράφων που έχει στην κατοχή του το Euro2day.gr, η τακτική που συζητούν τα υψηλά ιστάμενα στελέχη των δανειστών (σε πολιτικό και όχι τεχνοκρατικό επίπεδο) είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Πορτογάλος Μάριο Σεντένο να ξεκινήσει διερευνητικές επαφές σε διμερές επίπεδο και εφόσον πρώτα καταρτιστούν τα διάφορα σενάρια εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους.

«Oι απόψεις των χωρών-μελών αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρες. Οι συζητήσεις αφορούν μόνο στο θέμα της τρίτης και της τέταρτης αξιολόγησης», σημειώνεται.

«Λόγω της ευαισθησίας του θέματος, καλό θα ήταν οι συζητήσεις να ξεκινήσουν σε διμερές επίπεδο από τον πρόεδρο του Eurogroup, με διερευνητικές επαφές με τους υπουργούς της Γερμανίας, της Γαλλίας της Ιταλίας και της Ισπανίας».

«Είναι σημαντικό να υπάρξει σύγκλιση απόψεων πριν το θέμα τεθεί στην ολομέλεια του Eurogroup», αναφέρουν τα έγγραφα που κάνουν λόγο και για διμερείς επαφές με Ολλανδία και Αυστρία, καθώς θεωρούνται «επικίνδυνες» χώρες.

Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε μια επανάληψη της περυσινής διαδικασίας, όπου πρώτα συζητήθηκε η πιθανή πρόταση για ελάφρυνση του χρέους στο λεγόμενο Frankfurt Club, μετά στο Washington Club (Ευρωπαίοι+ΔΝΤ) και μετά στο Eurogroup. Η Ελλάδα, βεβαίως, δεν πρόκειται να ενημερωθεί στο πρώτο στάδιο.

Οπως έχουμε αποκαλύψει, το χρέος δεν πρόκειται να συζητηθεί σοβαρά πριν τον Απρίλιο, καθώς συγκεκριμένες παράμετροι πρέπει να αποσαφηνιστούν, ώστε να σχηματιστεί το λεγόμενο «υβριδικό μοντέλο», της επόμενης ημέρας. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι δημοσιονομικές παράμετροι, πριν αποφασιστεί η όποια ελάφρυνση χρέους και αυτό δεν αναμένεται να γίνει πριν από τον Μάιο.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα αναφέρεται ότι οι συζητήσεις για το χρέος θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο, όμως ποτέ τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρήθηκαν στη περίπτωση της χώρας μας και οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται την τελευταία στιγμή, κυρίως για πολιτικούς λόγους.

Οπως επίσης γράψαμε, το ΔΝΤ αισθάνεται απομονωμένο και φοβούμενο τον περιορισμό της επιρροής του, θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα για να προστατέψει τα συμφέροντά του, όμως δεν θέλει να αλλάξει τις δημοσιονομικές του προβλέψεις.

Η σύνθεση του παζλ γίνεται ακόμα πιο δύσκολή καθώς ο νέος επικεφαλής του EWG, Ολλανδός Χανς Φάιγμπριφ δείχνει τάσεις αυτονόμησης θέλοντας να βαδίσει στα χνάρια του Τόμας Βίζερ, όπου το EwG ουσιαστικά έπαιρνε τις αποφάσεις και το Eurogroup ακολουθούσε. Μόνο που ο Ολλανδός, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ενάμιση χρόνο που λάμβανε μέρος στο EwG βρισκόταν στο σκληροπυρηνικό στρατόπεδο και κάποια στιγμή είχε υποστηρίξει το Grexit.

Η τοποθέτηση του κ. Σεντένο στην προεδρία του Eurogroup υποτίθεται πως εξισορροπεί την κατάσταση, όμως ο Πορτογάλος ακόμα «μαθαίνει», είναι χαμηλών τόνων και μόλις έχει αρχίσει να αλλάζει τη «γλώσσα» που χρησιμοποιεί -γίνεται πιο ουδέτερος- και αρκετοί αμφισβητούν εάν θα είναι έτοιμος να χειριστεί την ολοκλήρωση του προγράμματος της Ελλάδας και το χρέος.

Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κομισιόν, ο κ. Γιούνκερ παρότρυνε τον κ. Σεντένο να «πάρει το πάνω χέρι στο Eurogroup», ώστε να διασφαλίσει ότι θα κρατάει τα ηνία και δεν θα είναι «έρμαιο» ούτε των τεχνοκρατών του EwG, ούτε των σκληροπυρηνικών υπουργών Οικονομικών.

Τα... αλλάζει το Eurogroup

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Εurogroup, όταν οι αξιωματούχοι ρωτήθηκαν για το πότε θα συζητηθεί το χρέος, ο πρόεδρος έκανε λόγο για Μάρτιο-Απρίλιο και αμέσως μετά ο επίτροπος Μοσκοβισί μίλησε για Μάιο.

Και καθώς υπάρχει σύγχυση για το τι μελετάει το EwG, τα έγγραφα υπογραμμίζουν ότι γίνεται προκαταρκτική συζήτηση (κάτι που επιβεβαίωσε χθες ο κ. Σεντένο) για το λεγόμενο «γαλλικό κλειδί», όχι για την καθαυτή ελάφρυνση του χρέους.

Σχέδια για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το υβριδικό πρόγραμμα στη μετα-μνημόνιο εποχή δεν μπορούν να γίνουν, αν δεν ξεκαθαρίσουν οι δημοσιονομικές προβλέψεις 2019-2022, ο ρόλος του ΔΝΤ και βεβαίως η σύνδεση της ελάφρυνσης του χρέους με το λεγόμενο «conditionality».