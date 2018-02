ΣΕΒΚ: Ζητά να μείνει το αυτόνομο το τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών

Υπόμνημα - επιστολή απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας (ΣΕΒΚ) προς τους κ.κ. Ιωάννη Δραγασάκη, κ. Κώστα Γαβρόγλου και Δημήτριο Σεβαστάκη.

Σε αυτή ο ΣΕΒΚ ζητάει να διατηρηθεί η αυτονομία του τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Οπως τονίζει στην επιστολή, ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας πρέπει να στηριχθεί σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής στελεχών υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης, μέσω των σπουδών στο υπάρχον Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

H επιστολή

«Θέμα: «Διατήρηση της αυτονομίας του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».



Αξιότιμοι Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Πρόεδρε & Μέλη της ΔΕΜ Υποθέσεων



Η Ελληνική Κλωστοϋφαντουργία είναι ένας από τους σημαντικούς παραγωγικούς κλάδους της χώρας, για πολλές δεκαετίες ήταν η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, παράγει εθνικό πλούτο, απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους και είναι σήμερα από τους εναπομείναντας μεταποιητικούς εξαγωγικούς κλάδους της χώρας μας, παρόλα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, λόγω της αθρόας εισαγωγής κλωστοϋφαντ/κών προϊόντων από τη Κίνα, Τουρκία και άλλες χώρες χαμηλού κόστους.



Η Κλωστοϋφαντουργία αντιπροσωπεύει έναν παραδοσιακό, δυναμικό βιομηχανικό τομέα της Οικονομίας, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το ελληνικό βαμβάκι, και ασχολείται με την παραγωγή ινών, νημάτων, υφασμάτων, τη βαφή, την τυποβαφή, με διείσδυση στους χώρους της ένδυσης, του δέρματος, της υπόδησης και της σχεδίασης ενδύματος.



Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας είναι ένας ιστορικός σύνδεσμος με πάνω από 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στην ανάπτυξη και υποστήριξη του μεγαλύτερου παραγωγικού αυτού κλάδου της χώρας.



• Ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας παρουσιάζει, σύμφωνα με πρόσφατες ευρωπαϊκές μελέτες, σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα ως παράγοντας ανάπτυξης της ελληνικής Οικονομίας, παρουσιάζοντας μετά το 2014 αύξηση του κύκλου εργασιών, των κερδών και της απασχόλησης, συνεισφέροντας 5% στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών.

• Σύμφωνα με έρευνες του ΙΟΒΕ οι επιχειρήσεις στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας δήλωσαν για το 2015 και 2016 αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα κατά 37,2% και 23,6%, αντίστοιχα .

• Μελέτη της Deutsche Bank , η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε ότι η Ελλάδα πρέπει να ασχοληθεί πρωτίστως με τους κλάδους του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας αλλά και της Κλωστοϋφαντουργίας (νηματουργεία, πλεκτήρια, βαφεία), τομείς όπου η χώρα έχει ήδη πολλές υποδομές.

• Σύμφωνα με στοιχεία του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) του ΟΗΕ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά τα 20 τελευταία χρόνια (1995 – 2014) μεταξύ της 8ης και της 9ης θέσης στην παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού σε απόλυτους αριθμούς, ανάλογα με την παραγωγική χρονιά.

• Το ύψος της ελληνικής παραγωγής βαμβακιού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, κυμαίνεται μεταξύ 300.000 και 440.000 τόνων, πάνω από το 90% της συνολικής παραγωγής βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Οι κλωστοϋφαντουργικές παραγωγικές υποδομές που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη .



Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας πρέπει να στηριχθεί σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής στελεχών υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης, μέσω των σπουδών στο υπάρχον Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.



Αναφερόμαστε στο Νομοσχέδιο ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου προβλέπεται η συγχώνευση του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών με το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού. Το νέο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, που φέρει γενικό και αόριστο τίτλο, προκειμένου να δικαιολογήσει τη συγχώνευση Τμημάτων που δεν έχουν την παραμικρή συνάφεια, εξαφανίζει από το χάρτη των ΑΕΙ της χώρας την εκπαίδευση στο αντικείμενο της κλωστοϋφαντουργίας.

Δυστυχώς, η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς να ζητηθεί η άποψη του βασικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου, που είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας, προκειμένου να εκφράσει την θέση του, μιας και είναι ο κύριος αποδέκτης των επιστημόνων της κλωστοϋφαντουργίας που αποφοιτούν από την αρμόδια Σχολή.

Κατά τη γνώμη μας,



Πιστεύουμε ότι το Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών πρέπει:

 να παραμείνει αυτόνομο

 να συμπεριλάβει και το τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και

 να ενταχθεί στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δ. Α.



διότι:

• είναι το μοναδικό συναφούς αντικειμένου Τμήμα Τριτοβάθμιας στάθμης στην Ελλάδα που παρέχει σφαιρική εκπαίδευση και έρευνα στο πεδίο της Κλωστοϋφαντουργίας,

• είναι από τα πρώτα Τμήματα στα Ελληνικά Τεχνολογικά Ιδρύματα, που δημιουργήθηκε για να καλύψει το σοβαρό κενό της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στο αντικείμενο της Κλωστοϋφαντουργίας και συμπληρώνει 35 έτη λειτουργίας, προσφοράς και στελέχωσης των εγχώριων βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης,

• έχει κεντρική γεωγραφική θέση, με δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών από ολόκληρη την επικράτεια και το εξωτερικό (Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή),

• αναγνωρίζεται διεθνώς και συμμετέχει ως πλήρες μέλος στον παγκόσμιο φορέα Association of Universities for Textiles (AUTEX),

• προσφέρει πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακής στάθμης, αντίστοιχο των προγραμμάτων ομοειδών Τμημάτων του εξωτερικού,

• έχει αξιολογηθεί επιτυχώς με εξωτερική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) και έχει περιληφθεί στην Ιδρυματική αξιολόγηση του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ,

• παράγει πτυχιούχους που γίνονται δεκτοί στα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών,

• έχει ήδη απονείμει, από την ίδρυσή του το 1983, περίπου χίλια (1000) πτυχία και οι απόφοιτοί του καλύπτουν ευρύτατο φάσμα επαγγελματικής δραστηριότητας, από την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων (βιομηχανία), τον έλεγχο ποιότητας, τη διαμόρφωση των τάσεων στην ένδυση και τη σχεδίαση ενδύματος, τη διοίκηση επιχειρήσεων του κλάδου, το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, έως την έρευνα και την εκπαίδευση, σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και τις ένοπλες δυνάμεις,

• οι απόφοιτοι του Τμήματος, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, απορροφώνται αμέσως στον κλάδο και εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα.



 Η πρότασή μας, γίνεται μόνο με κριτήριο των αναγκών όλου του κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, της ανάγκης εκπαίδευσης νέων στελεχών και Επιχειρηματιών για το συγκεκριμένο κλάδο, την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λύση για την εκπαίδευση και την Εθνική Οικονομία.



Η αυτόνομη πορεία του Τμήματος εξασφαλίζει, μέσω της αδιάκοπης μεταφοράς γνώσεων και εξειδίκευσης στους πτυχιούχους του, τη συνεχή ενημέρωση της αγοράς εργασίας για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, όπως προηγμένες ίνες, συνθετικά πολυμερή, βιοπολυμερή, νανοΐνες, σύνθετα υλικά, χημεία χρωμάτων και επικαλύψεων, διαδραστικά και έξυπνα προϊόντα, προστατευτική ένδυση, ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας, ψηφιακή εκτύπωση, περιβάλλον.



Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην οποιαδήποτε συγχώνευση του τμήματος των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών, απόφαση που αποδυναμώνει έναν βιομηχανικό κλάδο, σε μια περίοδο που η χώρα μας έχει ανάγκη την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της παραγωγικής οικονομίας, και η οποία, κατά τη γνώμη μας, θα οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση του τμήματος των Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας, σε μια περίοδο που ο κλάδος μας ξαναβρίσκει των αναπτυξιακή δυναμική του και έχει ανάγκη παραγωγής στελεχών υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης, μέσω των σπουδών που παρέχονται στο Τμήμα αυτό.



Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως κληθούμε από τον αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να συζητήσουμε διεξοδικά ένα τέτοιο σοβαρό θέμα που αφορά άμεσα τον κλάδο μας.



Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος

Ελευθέριος Κούρταλης