«Χαιρετίζει» τη χαλάρωση των capital controls ο Π. Μοσκοβισί

Ένα ακόμα καλοδεχούμενο βήμα στον δρόμο για την πλήρη ομαλοποίηση, χαρακτηρίζει ο Ευρωπαίος επίτροπος τη νέα χαλάρωση των capital controls.

«Τώρα, σημειώνει, δουλεύουμε μαζί για να διασφαλίσουμε τη θετική ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι».

From today, capital controls are further eased in #Greece - another welcome step on the path to full normalisation. Now we must all work together to ensure a positive conclusion of the programme this summer!